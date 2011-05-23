Фильм о Чернобыле еще не снят - а скандал уже есть

Съемки нового украинского художественного фильма о Чернобыле еще не завершены, а прокуратура уже заявляет о махинациях на 5 млн. грн., пишет журнал WEEKLY.UA.

Генпрокуратура Украины обвинила должностных лиц Государственной службы кинематографии в служебной халатности, приведшей к серьезным последствиям. По информации следователей, Госкино в 2006 году перечислило 7 млн. грн. на съемки по государственному заказу фильма «Зона» и контролировало расходы на его производство. «Речь идет о фильме, посвященном Чернобыльской катастрофе, — первой полнометражной картине режиссера Тараса ТОМЕНКО», — объяснила экс-председатель Госслужбы кинематографии (в 2006–2010 годах), руководитель Национального центра Довженко Анна ЧМИЛЬ.

Прокуратура установила, что во исполнение договора съемочная группа заключила соглашения о предоставлении услуг с двумя фирмами «с признаками фиктивности». Обвиняемым чиновникам грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет, лишение права занимать руководящие должности на срок до трех лет и штраф до 4 тыс. грн.

Режиссер ленты Т.ТОМЕНКО и продюсер фильма Дина БОРИСЕНКО обвинения в свой адрес отвергают. «На момент выполнения заказа съемочной группы фирмы, у которых в ГПУ нашли «признаки фиктивности», действовали в правовом поле, а к их дальнейшей судьбе мы не имеем никакого отношения», — сообщила Д.БОРИСЕНКО WEEKLY.UA

«Видимо, кому-то мешает украинский художественный фильм о Чернобыле, хотя за рубежом их снято уже несколько. Недаром меня вызывали для проверки в контрразведку СБУ», — считает Т.ТОМЕНКО. По словам режиссера, во время работы над лентой «открылись новые факты об обстоятельствах аварии на Чернобыльской АЭС» и сценарий фильма пришлось перерабатывать.

Т.ТОМЕНКО сообщил , что съемки фильма согласно договору с Госкино завершатся в декабре, а выход в прокат запланирован на апрель будущего года, к следующей годовщине Чернобыльской катастрофы.