СБУ разоблачила схему взяток за невыполнение судебных решений

На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили трех взяточников и прекратили схему взимания взяток за невыполнение судебных решений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе УСБУ в Житомирской области.

Говорится, в частности, о старшем государственном исполнителе отдела Государственной исполнительной службы Коростенского района, ведущего экономиста филиала отделения банка и их сообщника.

«В результате спецоперации сотрудники этого управления задержали трех правонарушителей сразу после передачи ими жителю районного центра пакета таких документов за вознаграждение в 8 000 гривен», - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что взяточники за деньги незаконно закрывали исполнительное осуществление относительно принудительного взыскания штрафов.

Схема вымогания и взимания взяток заключалась в том, что упомянутые лица злоупотребляли служебным положением и действовали по предварительному сговору. Они наладили противоправный механизм вымогания взяток у должников, относительно которых осуществлялось исполнительное осуществление, сообщили в пресс-службе.

«Работали сообщники исключительно за предоплатой - копии квитанций об уплате штрафа и справки об отсутствии на выполнении в исполнительной службе непогашенных задолженностей изготовлялись ими лишь по получении средств от должников. При этом размер взятки пропорционально связывался с суммой наложенного штрафа», - отметили в СБУ.

По материалам СБУ прокуратура Житомирской области относительно трех злоумышленников возбудила уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Относительно задержанных суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. По делу проводится досудебное следствие, в рамках которого расследуется шесть эпизодов противоправной деятельности взяточников.