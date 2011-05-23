Русский мэр Риги попал в реанимацию с марафонского забега

Мэр столицы Латвии Риги Нил Ушаков, первый русский по национальности на этом посту, почувствовал себя плохо в воскресенье, когда участвовал в рижском марафоне Nordea, и был доставлен в реанимацию Университетской клинической больницы имени Страдиня, сообщает интернет-портал латвийской ежедневной газеты NRA.

В воскресенье в Риге состоялся марафон Nordea в котором приняли участие более 10 тысяч человек. По данным NRA, председатель Рижской думы пробежал 20,95 километра из заявленных 21,097 километра, когда почувствовал себя плохо. Марафон проходит в столице Латвии каждый год. В нем могут принять участие все желающие.

Пресс-секретарь мэра Анна Кононова сообщила РИА Новости, что Ушаков выбыл из марафона из-за проблем со здоровьем, но от более подробных комментариев отказалась. Пресс-служба Ушакова отменила заявленное на понедельник интервью мэра на латвийском телеканале PRO100TV.

Ушаков родился в 1976 году. В 2009 году он занял пост мэра Риги, став первым в истории города русским градоначальником.