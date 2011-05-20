Украинцы потратили в Польше 270 млн. дол.

Граждане Украины, которые пересекали польскую границу в рамках малого приграничного движения (МПД), в прошлом году потратили в Польше около 270 млн. дол.

По данным исследования польского комитета статистики GUS, которыми владеет УНИАН, это составило почти треть всех частных расходов украинцев в польских магазинах 2010 года.

По данным польской власти, количество украинцев, которые пересекали польско-украинскую границу в рамках МПД, в четвертом квартале прошлого года возросло до 1,2 млн. из почти 300 тыс. в первом квартале прошлого года.

В целом за весь год в рамках малого приграничного движения пограничники зафиксировали 3,6 млн. пересечений из почти 9 млн. всех пересечений границы украинцами.

При этом в четвертом квартале владельцы разрешений МПД составляли половину всех тех, кто пересекал польско-украинскую границу.

GUS отметил, что 75% украинцев, которые ездили в Польшу, живут на расстоянии до 50 километров от границы, из которых 65% - в 30-километровой зоне, что позволяет путешествовать в рамках МПД.

Польский комитет статистики отметил положительное влияние МПД на облегчение пересечения границы между Украиной и Польшей.

Как сообщал УНИАН, по данным GUS, украинцы в прошлом году частно приобрели в Польше товаров на почти 800 млн. долларов (по текущему курсу).

Справка УНИАН. Польша и Украина внедрили систему малого приграничного движения, в рамках которого украинцы, проживающие не дальше тридцати километров от границы, могут приезжать в Польшу без виз, с 1 июля 2009 года.

Власти стран заявляли, что планируют добиваться от Еврокомиссии разрешения на расширение зоны МПД до 50-ти километров из предусмотренных в настоящее время соглашением 30-ти км.

Украина на сегодняшний день является единственной страной из восточных соседей Польши, с которой действует система МПД.