В Украине начался V Фестиваль науки

V Всеукраинский фестиваль науки, приуроченный к профессиональному празднику ученых – Дню науки, будет проходить в Украине 19-21 мая.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете Фестиваля, целью его проведения является широкое информирование общественности о научных достижениях и практических разработках отечественных научных учреждений и высших учебных заведений.

В рамках Фестиваля науки предусматривается проведение многих различных по форме и содержанию мероприятий, рассчитанных на разные категории участников, – дни открытых дверей в академических учреждениях и высших учебных заведениях, выступления ведущих отечественных и иностранных ученых с популярными лекциями, выставки, экскурсии в лаборатории и музеи, заседания круглых столов, презентации инновационных разработок, демонстрации научно-популярных фильмов, «научный пикник» и тому подобное.

В целом в рамках V Всеукраинского фестиваля науки запланировано проведение более тысячи мероприятий, которые состоятся в Киеве, областных и районных центрах Украины.

В то же время Национальная академия наук Украины, которая выступает главным организатором Фестиваля, предложила Франции стать его почетным гостем, поэтому генеральными партнерами Фестиваля выступили Посольство Французской Республики в Украине, Французский институт в Украине и Институт Франции.

Участие Франции в Фестивале обусловлено проведением целого ряда мероприятий: выступления известных французских ученых, две выставки, показы документальных фильмов на научную тематику, которые будут проходить на протяжении месяца поочередно в Донецке, Днепропетровске, Киеве, Львове, Одессе, Ривне и Сумах и будут касаться общей темы: «Химия на службе общества», ведь 2011 год был объявлен ЮНЕСКО Международным годом химии.

Также в этом году Франция отмечает 100-летие присуждения первой Нобелевской премии известной французской женщине-химику и физику польского происхождения Мари Склодовской-Кюри. Кроме того, химия является одной из тех отраслей, где Франция имеет лидирующие позиции как в плане научных исследований, так и в плане их промышленного использования, а также одной из отраслей, в которых сотрудничество между Францией и Украиной развивается наиболее интенсивно.

«Франция не только родина искусств, литературы и изысканного стиля жизни. У нее также мощный научно-технический потенциал, который выводит ее на первый план в мире. Именно этот – менее известный – аспект жизни нашей страны мы хотим представить украинской общественности в ходе данных мероприятий», - отмечается в пресс-релизе Французского института в Украине.