На конкурсе по восстановлению Десятинной церкви - скандал

Жюри конкурса на лучшую концепцию восстановления Десятинной церкви в Киеве, которое сегодня, 17 мая, планировало определить победителя, на грани скандала.

Об этом УНИАН сообщили глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ и член жюри, профессор архитектуры, член-корреспондент Академии искусств Украины Лариса СКОРИК.

По словам А.БРИГИНЦА, сегодня на заседание жюри явились 11 его членов из 13, которые и приняли участие в голосовании по определению лучшей концепции восстановления Десятинной церкви. В то же время выбранная счетная комиссия отказывается объявлять результаты этого голосования.

Как объяснила Л.СКОРИК, двое из трех членов счетной комиссии отказались подписывать протокол с результатами голосования и требуют, чтобы в голосовании приняли участие остальные члены жюри, то есть те двое, которые не приехали на сегодняшнее заседание по неизвестным причинам. Она обратила внимание на то, что кворум на заседании и в голосовании соответственно есть, а следовательно, результаты голосования легитимны. В то же время сейчас пытаются договориться с членом жюри - первым заместителем министра культуры Украины Юрием БОГУЦКИМ, который находится в больнице.

“Члены счетной комиссии увидели результаты голосования и не озвучили их. То, что они пробовали изменить процедуру и искали еще людей, чтобы они приняли участие в голосовании и изменили результаты, - это, ясное дело, лоббизм... Мне искренне жаль председателя жюри, главного архитектора Сергея ЦЕЛОВАЛЬНИКА, потому что ему пришлось встретиться с открытым хамством со стороны двух членов счетной комиссии”, - отметила Л.СКОРИК.

Она обратила внимание на то, что речь идет о двух основных и принципиально разных вариантах будущего проекта восстановления Десятинной церкви.

“Это - построить на этом месте новый храм и перечеркнуть возможность дальнейшего археологическо-исторического использования этого места и вторая концепция – это сохранить возможность археологии и обеспечить все условия конкурса”, - отметила Л.СКОРИК.

Как рассказала член жюри, в состав счетной комиссии вошли три человека: архитектор Вадим ЖЕЖЕРИН, а также председатель Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Николай ВИНГРАНОВСКИЙ и директор КП «Дирекция реставрационно-восстановительных работ» КГГА Геннадий ГЕРА.

“После того, как они ознакомились с результатами голосования, а мы их не знаем, сказали, что есть расхождение в один голос. И они начали судорожно искать одного из отсутствующих, чтобы договориться с ним, чтобы либо приехал для голосования, либо передал кому-то свой голос... Здесь идет лобби и мне очень жаль, что в этом лобби задействованные члены счетной комиссии ВИНГРАНОВСКИЙ и ГЕРА, то есть люди, которые не имеют ничего общего с архитектурной градостроительной профессией и у которых, очевидно, была другая цель”, - прокомментировала Л.СКОРИК.

“Наверное, те, кто хочет строить большой собор за огромные бюджетные деньги, решили, что это нужно отстаивать всякими неправовыми способами, с нарушением регламента, с нарушением условий конкурса”, - добавила она.

Л.СКОРИК сказала, что в настоящее время значительная часть членов комиссии покинула заседание, не соглашаясь с тем, что происходит.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года был объявлен блицконкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервирования и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной), памятника археологии национального значения «Город Владимира – Детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, отправления религиозных потребностей граждан и проведения протокольных мероприятий.

14 марта в ГУ градостроения и архитектуры сообщили, что участие в конкурсе на определение лучшей концепции восстановление Десятинной церкви приняли 10 профессиональных творческих коллективов. Всем коллективам были предоставлены исходные данные и условия конкурса. Предполагалось, что работы жюри будет принимать до 25 апреля, а результаты конкурса будут объявлены и презентованы общественности 30 апреля.

5 мая стало известно, что определение победителя конкурса на лучшую концепцию восстановления Десятинной церкви в Киеве перенесено на три недели. 28 апреля на своем заседании жюри рассмотрело работы участников конкурса и пришло к выводу, что для определения лучшей необходимо доизучить предложенные концепции и работы. В связи с этим было принято решение провести второе заседание жюри ориентировочно 17 мая, на котором окончательно определить победителя.

По результатам рассмотрения поданных на конкурс заявок и соответствующих документов жюри рассматривает работы 9 участников.

Как известно, на 17.00 сегодня назначена презентация проектов - победителей блицконкурса на определение лучшей концепции восстановления Десятинной церкви.