В Москве задержали людоеда

. Сотрудники правоохранительных органов в ночь на вторник, 17 мая, задержали на западе Москвы людоеда, сообщает РИА Новости. По словам сотрудника штаба УВД, у задержанного дома обнаружили человеческие органы.

Имя людоеда не называется, уточняется лишь, что он состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Части человеческих тел с начала мая находили в коллекторах и подвалах. Судя по описанию частей тела, погибших было больше одного.

Убийцу удалось найти благодаря тому, что по отпечаткам пальцев найденной на западе Москвы руки был опознан погибший мужчина. Милиционеры проверили круг знакомств погибшего и нашли подозреваемого. По версии следствия, задержанный в квартире расчленил тело знакомого саперной лопаткой, а затем вынес его по частям из квартиры и спрятал в коллекторах.