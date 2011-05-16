Передача киевских предприятий ЖКХ в концессию привлечет инвестиции

Государственно-частное партнерство в виде концессии – основной путь привлечения инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства Киева.

Такое мнение высказали эксперты и члены консорциума по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года во время третьего заседания общественного совета, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По мнению экспертов, концессия предусматривает передачу коммерческих рисков и инвестиционных обязательств частному инвестору при том, что город сохраняет за собой право собственности на стратегический актив.

«Государственно-частное партнерство предусматривает передачу сетей в управление частному партнеру на условиях определенной заранее динамики тарифов и ориентиров относительно снижения расходов. Чтобы создать мотивацию, инвестору будет предоставлено часть средств, которые будут получены в результате повышения эффективности сетей», - отметил старший менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ.

По оценке экспертов, сегодня четверть всех кабельных электросетей и 41% трансформаторных подстанций эксплуатируются свыше 30 лет, срок эксплуатации более половины теплосетей и котлов и 70% теплопунктов истек. В связи с этим, в среднем за период отопительного сезона происходит более 50 аварий в день и с каждым годом их количество растет.

По словам руководителя проекта компании BCG Сергея ПЕРАПЕЧКИ, в модернизацию только теплового и энергетического хозяйства Киеву необходимо инвестировать 1,5 млрд. евро и 220 млн. евро соответственно, что сегодня для бюджета Киева является неподъемной суммой. (В 2009-2010 гг. Киев инвестировал в модернизацию теплосетей менее 1 млн. грн.).

Кроме того, в реформировании нуждаются также такие сегменты ЖКХ, как водоснабжение и водоотвод. В частности, комплексную реконструкцию необходимо провести на Днепровской и Деснянской водозаборных станциях, главном городском канализационном коллекторе и Бортнической станции аэрации.

Как отметил начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Дмитрий НОВИЦКИЙ, первоочередными мерами для нормализации ситуации, как временная мера до полной реконструкции Бортнической станции аэрации, является наращивание дамб иловых полей, дальнейшая разработка и реализация проекта реконструкции станции, замена энерго- и технологического оборудования водопроводно-канализационных насосных станций, реконструкция Днепровской и Деснянской водопроводных станций и объектов артезианского водоснабжения, замена и санация распределительных сетей водоснабжения и водоотвода.

Как сообщал УНИАН, Киевская городская администрация в мае завершит разработку Стратегии развития города Киева до 2025 года, которую представят иностранным компаниям, заинтересованным в инвестициях в Киев.

Справка УНИАН. Проект по разработке Стратегии развития Киева до 2025 года инициирован Киевской городской государственной администрацией. Для реализации проекта создан консорциум, в который входят Фонд «Эффективное управление», консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG), Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Институт демографии и социальных исследований НАН Украины, Центр Разумкова, НИИ социально-экономического развития города, Институт генерального плана Киева.

Фонд «Эффективное управление» был создан в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики, а также открытого обсуждения с гражданским обществом насущных для Украины экономических вопросов. Независимость организации гарантирует Международный консультативный совет, в который входят известные общественные и политические деятели разных стран с уникальным опытом и безупречной репутацией.

The Boston Consulting Group (BCG) – международная компания, работающая в отрасли управленческого консалтинга, выступает ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса. Частная компания BCG была создана в 1963 году, представлена 71 офисом в 41 стране мира.

BCG сотрудничает с украинскими организациями на протяжении последнего десятилетия. Офис компании в Киеве был открыт в 2007 году.