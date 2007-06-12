Хозяева ”закручивают гайки” шахтёрам

Генеральный директор ОАО «Краснодонуголь» Александр ВОВК грозит “заменить” коллектив шахты им. Баракова, если шахтеры будут продолжать акции протеста против неадекватных условий труда.

Как сообщил УНИАН лидер Независимого профсоюза горняков Дмитрий КАЛИТВЕНЦЕВ, прибыв на шахту сегодня после обеда, А.ВОВК, в частности, заявил: “Если не будете работать, я на этой шахте заменю коллектив».

По словам Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, такую реакцию директора вызывали акции протеста горняков, которые сегодня начали первую смену на два часа позже. Кроме того, около 150 шахтеров из других смен пикетировали административное здание ОАО «Краснодонуголь» в Краснодоне.

Шахтеры заявляют, что с января 2007 года требуют встречи с руководством ОАО, которое должно решить пакет социальных вопросов на шахте. Основной проблемой горняков в последние месяцы было снижение зарплаты при повышении плана угледобычи и увеличении рабочего времени. По словам Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, горняки основных профессий сегодня получают зарплату, в среднем, на 500 грн. меньше, чем они получали в 2004 году, тогда как выполняют уже повышенный план на 130%. Беспокойство Независимого профсоюза вызывает также то, что проектная мощность шахты - 700 тыс. тонн угля в год, а нынешний план, утвержденный владельцами ОАО «Краснодонуголь», предусматривает добычу 1 млн. 100 тыс. тонн. По информации Д.КАЛИТВЕНЦЕВА, чтобы выполнить план, руководство шахты издало приказ об увеличении рабочего времени, и теперь во время пересменок под землей фактически будут находиться сразу две смены.

Учитывая, что шахта опасна с точки зрения взрыва газа, профсоюз не исключает повторения трагедии 2000 года, во время которой на шахте погибли 80 горняков.

Как также сообщил Д.КАЛИТВЕНЦЕВ, свежим поводом для проведения акций протеста стала отмена премии за май для всех рабочих шахты. Руководство мотивировало отсутствие премий завышенной зольностью угля.

Справка УНИАН. 5 июня 2007 года общее собрание акционеров ОАО «Краснодонуголь», утвердили на должности генерального директора компании Александра ВОВКА, который с осени 2006 года исполнял обязанности генерального директора ОАО. До Краснодона О.ВОВК работал техническим директором на предприятии «Воркутауголь».

Согласно официальному сообщению компании, по итогам 2006 года финансовый результат от производственной деятельности «Краснодонугля» после уплаты налогов составил 54,1 млн. грн. убытка. Собрание акционеров решило покрыть убытки за 2006 год за счет прибыли будущих периодов. В 2007 году ОАО «Краснодонуголь» планирует увеличить добычу угля на 700 тыс. тонн, по сравнению с 2006 годом, - до 6,4 млн. тонн.

ОАО «Краснодонуголь» - одна из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению угля коксующихся марок. Почти 100% акций ОАО «Краснодонуголь» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод». «Краснодонуголь» и «АКХЗ» входят в группу “Метинвест”, которая осуществляет стратегическое управление горно-металлургическим бизнесом Группы СКМ. Управляющей компанией Группы “Метинвест” является ООО «Метинвест Холдинг».