Квалифицированные специалисты из Китая и Украины лидируют на рынке труда России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Федеральной миграционной службы РФ Константин РОМОДАНОВСКИЙ сообщил на встрече с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Если при получении патентов и разрешений на работу лидирует Узбекистан, то в получении разрешений на работу квалифицированными специалистами на первый план выходят Китай и Украина, а высококвалифицированные специалисты - это уже Германия, Англия, Франция, США», - сказал К.РОМОДАНОВСКИЙ.

По его словам, это говорит о том, что новое миграционное законодательство России, которое вступило в силу1 июля 2010 года, работает эффективно.

Директор ФМС отметил, что за год практически в два раза увеличилось количество и квалифицированных специалистов (высший технический топ-менеджмент), и высококвалифицированных специалистов (категория, которая получает 2 млн. и более рублей в год – более 75 тыс. долл.).

К.РОМОДАНОВСКИЙ отметил, что согласно договоренностям со странами СНГ, ежедневно гражданам этих стран, которые работают у физических лиц, - нянями, горничными, строителями коттеджей, выдается 4,6 тыс. патентов в день.