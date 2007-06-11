Ющенко подписал 18 законов (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал 18 законов, принятых Верховной Радой Украины 29, 31 мая и 1 июня – в дни, когда глава государства своими указами продлял легитимность Верховной Рады V созыва.

Как сообщает пресс-служба Президента, в частности, В.Ющенко подписал:

Закон Украины №856-V «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О гуманитарной помощи»;

Закон Украины №875-V «О внесении изменений в Криминальный кодекс Украины об установлении ответственности за незаконные действия с ядовитыми или сильнодействующими лекарственными средствами»;

Закон Украины №876-V «О внесении изменений в некоторые законы Украины о сохранении детских внешкольных учебных заведений»;

Закон Украины №956-V «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности за правонарушение в сфере карантина растений»;

Закон Украины №959-V «О внесении изменений в статью 6 Закона Украины «О транзите грузов»;

Закон Украины №962-V «Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине»;

Закон Украины №965-V «О внесении изменений в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины»;

Закон Украины №966-V «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Криминального и Криминально-процессуального кодексов Украины в части ответственности за нарушение правил радиационной безопасности»;

Закон Украины №985-V «О внесении изменений в Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»;

Закон Украины №994-V «О внесении изменений в статью 10 Закона Украины «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности»;

Закон Украины №997-V «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с принятием Гражданского кодекса Украины»;

Закон Украины №1012-V «О внесении изменений в статью 85 Хозяйственного процессуального кодекса Украины»;

Закон Украины №1026-V «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении государственного архитектурно-строительного контроля и содействии инвестиционной деятельности в строительстве»;

Закон Украины №1033-V «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании применения методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации и лекарственных средств и занятия народной медициной (целительством)»;

Закон Украины №1034-V «О внесении изменений в статью 14 Закона Украины «О лекарственных средствах»;

Закон Украины №1071-V «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины о борьбе с ядерным терроризмом в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма»;

Закон Украины №1073-V «О внесении изменений в Закон Украины «О металлоломе» о специализированных металлургических перерабатывающих предприятиях, а также формах расчетов при принятии металлолома»;

Закон Украины №1119-V «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год».