Адвокат считает смерть Кушнарева убийством

Харьковский адвокат Вячеслав СТОВБА заявил, что считает гибель народного депутата Украины Евгения Кушнарёва убийством, одновременно отметив, что он воздерживается от окончательных выводов по этому уголовному делу.

Как передает корреспондент УНИАН, свое заявление В.СТОВБА сделал сегодня в Харькове на пресс-конференции "Состояние следствия в деле в связи с убийством Е.Кушнарёва".

В.СТОВБА сообщил, что выступает адвокатом пострадавшей стороны, которую представляют дочь и сын Е.Кушнарёва, и что на сегодняшний день уголовное дело по факту убийства Е.Кушнарёва находится в стадии расследования.

По словам адвоката, он вынужден выступить после того, как прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК высказал мнение, что Е.Кушнарёв погиб от пули, которая срикошетила.

"Я сегодня говорю об убийстве Евгения Кушнарёва. Сегодня я заявляю об этом, поскольку невозможно считать достоверно установленным место, где было совершено смертельное ранение, нет достоверных данных о том, сколько было участников этого происшествия, и у меня есть сомнения относительно времени ранения Евгения Кушнарёва", - сказал В.СТОВБА.

Он при этом отметил, что "еще не установлена объективно ситуация: кто стрелял, как стрелял", неизвестен "механизм смертельного ранения", а "вина, того, кто стрелял, и мотивы, которые побудили к такой стрельбе, до сих пор не доказаны". Поэтому, отметил адвокат, он подвергает сомнению "и место преступления, и время смертельного ранения, и обстоятельство, при котором был ранен Кушнарёв, и личность обвиняемого, и механизм ранения Евгения Петровича".

При этом В.СТОВБА отметил, что считает прокурора В.СИНЧУКА, а также группу следователей высокими профессионалами и полностью доверяет "органам расследования".

На вопрос журналистов о том, почему в таком случае адвокат делает свои заявления, когда следствие еще не завершено, В.СТОВБА ответил, в частности, что "все объективные обстоятельства", о которых он говорит, дают ему основания "сомневаться в квалификации действий Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО (обвиняемого в убийстве Е.Кушнарёва по неосторожности - УНИАН). При этом адвокат отметил, что он "знаком лишь с "частью материалов" следствия, и добавил: "Пусть останется небольшая тайна в том, что я сказал".

По словам В.СТОВБЫ, пострадавшая сторона «не считает достоверным, что известны все участники происшествия, и удивлен тем, что и участники, и свидетели объединены в одном лице", и этот фактор, по его мнению, является "особенностью этого дела".

Адвокат сообщил, что для установления более полной и более объективной картины событий, которые произошли 16 января, по требованию пострадавшей стороны в настоящее время проводится мониторинг местности, где произошло убийство, а также мониторинг средств связи.

"Следствие еще не завершено, - еще раз сказал в конце пресс-конференции В.СТОВБА и всем посоветовал воздерживаться от поспешных выводов относительно этого дела.

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По факту смерти Е.Кушнарёва прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности». Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарёв был ранен выстрелом из охотничьего ружья, который осуществил помощник-консультант народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ.