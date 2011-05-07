Журналисты почтили коллег, погибших в годы Великой Отечественной

В Симферополе крымские журналисты почтили память своих коллег, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Верховной Рады АРК, памятная акция прошла по инициативе Крымского республиканского отделения национального Союза журналистов Украины.

Представители крымских СМИ возложили цветы к памятнику военным корреспондентам и полиграфистам, который установлен в сквере у здания ГП «Издательство и типография «Таврида». Здесь же прошел траурный митинг.

Обращаясь к участникам митинга, заместитель председателя ВР АРК Григорий ИОФФЕ подчеркнул, что в Симферополе установлен единственный в Украине памятник военным корреспондентам и полиграфистам, которые вместе с солдатами и офицерами защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил, что памятник установлен в Симферополе 5 мая 1985 году благодаря усилиям редакции газеты «Крымская правда» и издательства «Таврида». "К сожалению, разруха, и, прежде всего, разруха в головах привела к тому, что памятник пытались разрушить вандалы, но благодаря неравнодушным людям он был восстановлен", - сказал он.

Г.ИОФФЕ заявил, что «сегодня обанкротившиеся на последних выборах политические силы пытаются извратить историю, и у них наши вчерашние враги вдруг становятся героями. В наше время многие журналисты заявляют о борьбе за свободу слова. Это, конечно, необходимо. Но не при каких обстоятельствах нельзя забывать о том, что наши коллеги боролись оружием слова и просто оружием за свою Родину и погибали, выполнив журналистский и человеческий долг».

Участники митинга почтили память военных корреспондентов, погибших в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания. Встречи журналистов у памятника коллегам в преддверии Дня Победы станут традиционными.