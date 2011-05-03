Прокуратура возбудила дело на экс-директора Киевского зоопарка

Прокуратура города Киева возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора Киевского зоопарка, а ныне директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных» Киевгоргосадминистрации Светланы БЕРЗИНОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Форум», начальник отдела защиты прав граждан и интересов государства в экологической сфере прокуратуры Киева Р.БАСАРАБ уведомил, что по результатам проверки обращения представителей общественных организаций, журналистов и известных людей прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении С.БЕРЗИНОЙ по части 5 статьи 191 и части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

По обвинению в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 191 УК Украины, – присвоении, растрате имущества или завладении им путём злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, – С.БЕРЗИНА может быть приговорена к лишению свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества. По части 2 статьи 366 УК Украины (служебный подлог) С.БЕРЗИНОЙ грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет.

Как заявил один из инициаторов обращения в Генеральную прокуратуру Украины – главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, «решение прокуратуры возбудить уголовное дело подтверждает правильность наших выводов о грубых правонарушениях бывшего руководства зоопарка». «Принцип неотвратимости наказания для одержимых плутоманией (маниакальной страстью к деньгам) послужит уроком для остальных чиновников, которые вместо работы на народное благо разворовывают бюджетные средства или дерибанят земли и коммунальные помещения», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Следующим шагом «Форума спасения Киева», как сказал лидер организации, будет обращение к председателю Киевгоргосадминистрации Александру ПОПОВУ с требованием уволить С.БЕРЗИНУ с должности директора коммунального предприятия «Центр идентификации животных» в связи с возбуждением в отношении неё уголовного дела.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, пребывание С.БЕРЗИНОЙ на руководящей должности невозможно в силу наличия разоблачающих её материалов от двух государственных структур – Контрольно-ревизионного управления в г. Киеве и прокуратуры г. Киева.

«На мой взгляд, место БЕРЗИНОЙ там же, где и других «деятелей» команды ЧЕРНОВЕЦКОГО, к примеру, Дениса КОМАРНИЦКОГО и Алексея ЕВЛАХА. То есть, как минимум, в СИЗО», – добавил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщалось, 24 марта 2011 года на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ поступило заявление о преступлении на основании нарушений финансовой дисциплины, допущенных экс-директором Киевского зоопарка С.БЕРЗИНОЙ. Заявление подписали 14 представителей общественных организаций, журналистов и известных людей, в том числе главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, писатели братья Виталий и Дмитрий КАПРАНОВЫ, заместитель председателя правления ВОО «Коалиция участников Помаранчевой революции» Пётр МИХАЙЛЕНКО, президент Международного общества защиты животных «SOS» Тамара ТАРНАВСКАЯ, представитель ОО «Наша земля» Игорь ГУРЧИК, архитектор Иван ПОНОМАРЕНКО, председатель ОО «Киевляне, объединяемся» Александр ДЯДЮК, председатель общественной инициативы «Союз свободных журналистов «Природа превыше всего» Анжелика КОМАРОВА, председатель правления Регионального центра гражданского представительства «Жизнь» Андрей СКИПАЛЬСКИЙ.