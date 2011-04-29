Обладатель «Оскара» снимет фильм об основателе WikiLeaks

Американский документалист Чарльз ФЕРГЮСОН, получивший в этом году «Оскар» за фильм «Внутреннее дело» (Inside Job), снимет кинобиографию Джулиана АССАНЖА для канала HBO.

Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на издание Variety.

39-летний гражданин Австралии Дж.АССАНЖ стал всемирной знаменитостью, основав ресурс WikiLeaks, где опубликовал вначале документы, имевшие отношение к войнам в Ираке и Афганистане, а затем – служебную переписку американских дипломатов, работавших во всех странах мира.

Документы появлялись на сайте и в нескольких ведущих газетах порциями; пока это происходило, ДЖ.АССАНЖА в Швеции обвинили в сексуальных преступлениях и объявили в международный розыск, а затем арестовали в Великобритании. Сейчас он живет в Лондоне и ожидает решения суда об экстрадиции.

История Дж.АССАНЖА почти сразу заинтересовала голливудских продюсеров. Ранее сообщалось, что фильм о нем собирается делать компания Стивена СПИЛБЕРГА DreamWorks - она даже купила права на книгу о WikiLeaks, написанную журналистами Guardian Люком ХАРДИНГОМ и Дэвидом ЛИ.

Впоследствии о своем интересе заявляла и компания Universal.

Программист Ч.ФЕРГЮСОН стал режиссером после начала войны в Ираке: он снял документальную картину о действиях американской армии под названием «Конца и края нет» (No End in Sight), получившую в 2007 году приз на фестивале в Санденсе.

Вышедшая в прошлом году кинолента «Внутреннее дело», история кризиса на Уолл-стрит, рассказанная голосом Мэтта ДЕЙМОНА, принесла режиссеру «Оскар» за лучшую документальную картину, отмечает "Газета.ру".