НБУ хочет создать bad-банк

Национальный банк Украины вынес на обсуждение общественности вопрос о создании банка «плохих активов».

Об этом идет речь в обращении заместителя председателя Нацбанка Игоря СОРКИНА, обнародованном на сайте ведомства.

«Такой подход к оздоровлению банковской системы, на наш взгляд, позволит снизить нагрузку на капитал, уменьшить расходы времени, средств и усилий, необходимых для обслуживания проблемных активов, предоставит банкам возможность вернуться к нормальному режиму работы и сосредоточиться на выполнении своих основных функций, в первую очередь на кредитовании экономики», – говорится в обращении.

В Набанке считают, что «накопленные проблемные активы негативно влияют на регулятивный капитал банков, сдерживают возобновление кредитования экономики и являются существенным препятствием стимулированию экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности страны».

По данным НБУ, объем проблемных активов в банковской системе Украины по состоянию на 1 апреля 2011 года составляет 15% всех активов банков.

НБУ призывает все заинтересованные стороны активно участвовать в обсуждении возможных механизмов создания и функционирования банка «плохих активов». Предложения принимаются на протяжении месяца.

Как сообщал УНИАН, руководство Нацбанка ранее заявляло о возможной реорганизации проблемного «Родовид Банка» в bad-банк, в который будут переводиться "плохие активы" исключительно из государственных банков.

По словам председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, пока "Родовид Банк" будет работать как банк без права принимать вклады, а в конце этого года, в зависимости от показателей его деятельности, будет приниматься решение о целесообразности ограничения банковской лицензии.