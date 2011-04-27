Тигипко: цена российского газа должна быть пересмотрена

Вице-премьер-министр, лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО считает недопустимой поставку российского газа в Украину по цене, превышающей среднеевропейскую, в то время как уровень благосостояния граждан Украины остается ниже, чем в европейских государствах.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга в Кабинете министров, сообщили УНИАН в пресс-службе «Сильной Украины».

По словам С.ТИГИПКО, Харьковские газовые договоренности позволили уценить на газ на 100 долларов за тысячу кубометров, но это произошло при росте мировых цен на газ, и теперь в переговорах с Россией нужно последовательно продолжать добиваться пересмотра формулы цены газа для Украины. «Платить за газ больше европейцев Украина не должна», - считает С.ТИГИПКО.

Политик подчеркнул, что Харьковские соглашения не поставили точку в переговорах о цене топлива.

«Сказать, что мы довольны, и Харьковские соглашения поставили точку на проблеме так называемого формульного определения цены на газ между Россией и Украиной, я не могу», - сказал С.ТИГИПКО.

По его мнению, необходимо продолжить пересмотр формулы формирования цены на газ для Украины. «Для решения этого вопроса обе стороны должны пойти на компромисс», - подчеркнул политик.