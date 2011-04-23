Государство восстановит все ипподромы

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало стратегию возрождения и развития украинского коневодства.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК во время рабочего визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на Жашковский конный завод, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«На сегодня нами разработана стратегия возрождения отрасли. Ее ключевой составляющей является масштабный проект реконструкции всех ипподромов, которые сейчас заросли сорняками. Однако завтра, при условии партнерства государства и частного бизнеса, при участии инвесторов, мы сможем превратить их в оазисы красоты, силы и гордости за страну», – отметил руководитель Минагропрода.

По его словам, что за последние 20 лет в стране разграбили 14 конезаводов, а разведение коней практически прекратилось. «Ситуацию удалось переломить. Государственное предприятие «Коневодство Украины» уже вернуло государству 50 тыс. га земли, предназначенной сугубо для развития коневодства», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Говоря о концепции возрождения и реформирования отечественного коневодства, министр отметил, что она «позволит ликвидировать бесхозяйственность в отрасли, возродить традиции конных соревнований, селекцию скакунов и создать сеть детских реабилитационных клиник для больных ДЦП».

«Целью проекта является объединение под эгидой государства конезаводов и ипподромов и их реконструкция», – подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным министерства, сегодня в Украине насчитывается 443,4 тыс. голов коней, из которых 5776 голов – племенные. С 2003 по 2010 годы поголовье уменьшилось в полтора раза, с 683 тыс. до 443,3 тыс. голов.

Разведением племенных коней занимаются 24 конных завода, 84 племенных репродуктора, 4 заводские конюшни. Испытанием коней занимаются 5 ипподромов и 14 трендепо. На территории Украины разводится 13 пород.