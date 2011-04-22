Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил Жашковский конный завод в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ осмотрел проекты частно-государственного партнерства "Украинское коневодство", которые совместно разрабатывают Государственное предприятие "Жашковский конный завод" и Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Также В.ЯНУКОВИЧ посмотрел показательное выступление воспитанников Жашковской конноспортивной школы, среди которых есть чемпионы Европы по конкуру, и вручил им памятные дипломы.

*** Государственное предприятие "Жашковский конный завод" было основано в 1999 г. Оно специализируется на разведении, выращивании и тренинге лошадей западноевропейских пород. Кроме непосредственно разведения лошадей, завод активно инвестирует конный спорт, при предприятии функционирует Жашковская детская конноспортивная школа, в которой в настоящее время обучаются 25 юных жокеев.