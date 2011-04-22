«Визз Эйр Украина» с сентября намерена открыть новый рейс

Лоу-кост авиакомпания «Визз Эйр Украина» объявила о намерении открыть новый международный рейс Киев-Валенсия/Манисес (Испания) с 6 сентября 2011 года. Согласно сообщению компании, изначально частота рейсов на данном направлении составит 2 рейса в неделю (по вторникам и субботам). Перелеты будут осуществляться из международного аэропорта «Киев» (Жуляны).

«Направление Киев-Валенсия станет одиннадцатым в международной сети маршрутов нашей авиакомпании. На сегодняшний день мы находимся на финальной стадии процесса получения разрешения на этот маршрут, и уверены, что данное направление станет одним из самых востребованных», - сказал генеральный директор «Визз Эйр Украина» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. В 2010 году авиакомпания перевезла 546 тыс. пассажиров. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320.

Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся наибольшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент флот группы состоит из 35 самолетов Airbus A320. Wizz Air осуществляет полеты из 14 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине, Республике Чехии, Сербии и Литве. Пятнадцатая база в Тыргу-Муреш (Румыния) откроется в мае 2011 года.

Аэропорт Валенсия/Манисес (Valencia Airport in Manises) - восьмой по величине в Испании с точки зрения пассажирооборота. Он расположен в 8 км к западу от города Валенсия.