Стоимость торговых помещений в Киеве (по районам)

В Киеве средняя стоимость торговых помещений в марте 2011 года выросла на 0,42% по сравнению с февралем т.т. – до 2 238,42 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в группе компаний «Траектория» (г. Киев).

Согласно сообщению, в марте прослеживался рост активности в сегменте продажи торговых помещений в Шевченковском, Соломенском, Печерском районах Киева. Наибольшим интересом пользовались магазины и кафе в зоне высокой деловой активности и пешеходного трафика. Также был спрос на аренду помещений под аптеки, салоны красоты и нотариальные конторы метражом 100-200 кв. м на первых стажах с отдельной входной группой. Запрашиваемая покупателем цена помещений была в размере 1 600 – 2 000 долл.

В компании уточнили, что колебание цен на торговые площади в марте не превышало 3,16%.

По данным компании, в марте средняя стоимость продажи квадратного метра торговых помещений в центре города составила 7 500 долл., Голосеевском районе – 1 572,33 долл., Дарницком – 1 067,33 долл., Деснянском – 1 056,67 долл., Днепровском – 1 065 долл., Оболонском – 1 962 долл., Печерском – 2 790,67 долл., Подольском – 2 115 долл., Святошинском – 1 336,67 долл., Соломенском – 1 522,67 долл., Шевченковском – 2 634,33 долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Траектория» (г. Киев) работает на рынке недвижимости Украины с 2002 года. В 2005 году компания вошла в Украинскую риелторскую группу.