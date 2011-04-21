В столице покажут моду древнего Киева

В Центре культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» к новому сезону подготовили коллекцию повседневной мужской и женской одежды и аксессуаров в этническом стиле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Парка Киевская Русь», коллекция будет презентована во время открытия фестивального сезона 30 апреля, а показ мод устроят в День Киева.

«В прошлом году переодевание в костюмы эпохи Древней Руси среди наших посетителей было чрезвычайно популярным. Мужчины оказались особенными сторонниками моды древнего Киева – с энтузиазмом покупали рубашки. Мы увидели спрос. И решили создать одежду, которую можно носить и в повседневной жизни», - рассказывает дизайнер «Парка Киевская Русь» Нина РЕДКОВА.

По словам автора коллекции, одежда создана из натурального льна. Цветовая гамма: красный, бежевый, зеленый, синий.

Также разработана серия аксессуаров: сумки и пояса из льна – работы с использованием мотивов Киевской Руси. Кроме того, коллекцию дополняют изделия из кожи.

«Думаем, будет немало желающих их приобрести – красивый сувенир из древнего Киева», - говорит Н.РЕДКОВА.

Так же, как и в прошлом году, можно будет приобрести и заказать классическую этническую одежду и театральные костюмы, добавляют в «Парке».

Как сообщал УНИАН, в этом году в «Парке Киевская Русь» состоится пять масштабных исторических фестивалей, которые соберут участников из Украины, Беларуси, России, Скандинавии, Польши, Франции.