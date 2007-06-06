”Укрпочта” будет выдавать переводы MoneyGram до 3 тысяч долларов

Украинским государственным предприятием почтовой связи "Укрпочта" в июне внедрена услуга по выплате денежных переводов, отправленных по международной платежной системе MoneyGram. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Данная услуга внедрена согласно подписанному договору о международных денежных переводах между компанией MoneyGram и “Укрпочтой”.

Выплата денежных переводов осуществляется в долларах США в 29 отделениях почтовой связи во всех регионах Украины.

Сумма одного международного перевода, который может быть выплачен физическому лицу, не должна превышать 3 тыс. долларов США. Выплата денежных переводов MoneyGram осуществляется лично адресатам или, в отдельных случаях, третьему лицу (по доверенности).

Справка УНИАН. Компания MoneyGram является одним из лидеров на мировом рынке международных денежных переводов. Система международных денежных переводов MoneyGram представляет собой глобальную сеть, которая объединяет почти 100 тыс. пунктов обслуживания в 170 странах мира. Сеть пунктов MoneyGram во всем мире включает основные банки стран, почтовые отделения, пункты обмена валюты, турагенства и пр.