Евро на межбанке - 11,65/11,66

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9750/7,9820 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2853/0,2857, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,6530/11,6655. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4621/1,4623 (среда – 1,4420/1,4422).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,9600/7,9700.