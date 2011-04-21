Сегодня в УНИАН - мастер-класс для тех, кто ищет идеи для бизнеса

Сегодня в информационном агентстве УНИАН в рамках Лаборатории "Сделай себя сам" пройдет мастер-класс "Где и как искать инновационные идеи для развития бизнеса в современных условиях?".

Об этом сообщил ведущий мастер-класса, креативный директор SMM Group Роман СТОРЧАК.

По его словам, мероприятие проводится для владельцев компаний, топ-менеджеров, руководителей отделов маркетинга и развития, а также PR и рекламы.

В ходе двухчасового мастер-класса участники обсудят, где и как искать инновационные идеи для бизнеса, как сгенерировать, оценить и внедрить инновацию, как сделать персонал и структуру компании инновационно ориентированными. Также участники смогут попрактиковаться в создании нового продукта или стратегии и обсудить жизнеспособность созданной идеи.

Семинар состоится 21 апреля, в четверг, с 19.00 до 21.00 по адресу: Киев, ул. Крещатик, 4.

Более подробно о записи на семинар можно узнать здесь.

Справка УНИАН. Роман СТОРЧАК (PhD) – креативный директор SMM Group, специалист и консультант по вопросам управления инновациями, креативности и личной эффективности, бизнес-тренер.