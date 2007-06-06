Виктор Черномырдин: вы еще сами не захотите выводить наш флот

«До 2017 года вы в Украине так сильно изменитесь, что сами не захотите, чтобы Черноморский Флот уходил из Севастополя”, - так ответил посол РФ в Украине Виктор Черномырдин после пресс-конференции, недавно завершившейся в РИА “Новости”, на вопрос журналиста УНИАН "созревает ли в российской элите понимание, что вскоре ей придется строить новую морскую базу?"

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