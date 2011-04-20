В Лавре освятят двухметровую пасху

В Киево-Печерской Лавре, возле Свято-Успенского собора 23 апреля, с 10.00 специалисты пекарни «Живой хлеб» начнут устанавливать самый большой пасхальный кулич в Украине.

Как сообщили УНИАН в Синодном информационно-просветительском отделе Украинской Православной Церкви, кулич испекут специально для благотворительной ярмарки «Пасхальная корзина», которая будет проходить на Соборной площади Киево-Печерской Лавры с 21 апреля по 2 мая.

По словам организаторов, тесто для пасхального кулича будет замешено на воде из святых источников Антония и Феодосия Печерских. Ожидается, что вес кулича будет достигать 700 кг, а высота - 2,2 метра. Рекорд будет зафиксирован представителями Книги рекордов Украины.

По словам директора пекарни «Живой хлеб» Валерия ПАВЛЮКОВА, себестоимость кулича может достичь 12 тыс. грн., но экономить на продуктах не собираются.

«Такое случается только раз в жизни. Испечь самый большой пасхальный кулич – не каждый день предлагают», – прокомментировал В.ПАВЛЮКОВ.

Для приготовления громадного кулича понадобится около суток. Украшение кулича будет традиционным: помадка, разноцветная посыпка.

Сейчас звание самого большого имеет пасхальный кулич, приготовленный два года назад в Днепропетровске. Тогда кулич весил более 200 килограммов.

В ночь с 23 на 24 апреля, в светлое Христово Воскресение, около 3.00 предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит ВЛАДИМИР освятит пасхальный кулич.

Все верующие, которые будут молиться этой ночью в Киево-Печерской Лавре, смогут попробовать кусочек громадного кулича.

Как сообщал УНИАН, цель благотворительной пасхальной ярмарки «Пасхальная корзина» - собрать средства для спасение детей, которым жизненно необходимы дорогие медицинские операции.

Организаторы благотворительной пасхальной ярмарки «Пасхальная корзина» – Синодный информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви и Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник.

С детальной программой мероприятий благотворительной ярмарки можно ознакомиться на сайте Благотворительной Пасхальной ярмарки «Пасхальная корзина» Pasxa.in.ua