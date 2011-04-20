Контейнер в порту не должен ждать больше 4 часов

Министерство инфраструктуры Украины рассчитывает сократить время оформления контейнеров во всех портах до четырех часов с тем, чтобы Украина стала лидером по объемам транзитных грузов в мире.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры со ссылкой на вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса КОЛЕСНИКОВА.

По его словам, для достижения этой задачи необходимо упростить процедуры контроля и уменьшить длительность оформления контейнеров в портах.

Министерство инфраструктуры уже подготовило изменения в законодательную базу, согласно которым оформление импортного груза в контейнере всеми контролирующими органами не должно занимать более четырех часов (проект постановления Кабинета министров Украины «О внесении изменений в Порядок перемещения товаров в пунктах пропуска через государственную границу, расположенных на территории морских портов Украины, во время контейнерных перевозок в прямом смешанном сообщении»).

Как отмечают в министерстве, принятие изменений позволит уменьшить длительность оформления контейнеров и окончательно введет в портах схему «свободной практики», когда проверка необходимых документов на груз не препятствует проведению грузовых операций. Кроме того, предполагается, что обмен информацией между контролирующими органами, администрацией порта и морскими агентами будет вестись в электронном виде.

По мнению Б.КОЛЕСНИКОВА, также государственные предприятия должны более оперативно и взвешенно реагировать на вызовы рынка по стоимости железнодорожных перевозок и тарифов на перевалку в портах, анализировать политику портов-конкурентов и работать над привлечением дополнительных грузопотоков.

«Главная задача - рост транзитной конкурентоспособности морских портов, выход Украины на позицию лидера по объемам транзита», - подчеркнул он. По его словам, увеличение в I квартале 2011 года объемов переработки транзитных грузов на 22,5%, по сравнению с прошлым годом, создает для этого все необходимые предпосылки.

Как напоминают в министерстве, сейчас среднее время обработки одного контейнера в Одесском порту составляет около 6,5 часов, в Ильичевском - 10 часов.