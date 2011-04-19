В Харькове автомобиль сына экс-губернатора Авакова сбил прохожего

В Харькове автомобиль, который принадлежит сыну бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА Александру, сбил прохожего.

Об этом сообщила УНИАН начальник Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА.

По ее данным, ДТП произошло в Харькове 17 апреля около 2.00. Автомобиль «Мерседес», который принадлежит 22-летнему А.АВАКОВУ, сбил неизвестного прохожего в возрасте около 50 лет, а затем столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21099», стоящим неподалеку. В результате ДТП прохожий получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы рук и ног и был доставлен в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Известно, что в салоне «Мерседеса» «находились трое или четверо людей, сейчас опрашиваем всех участников ДТП, устанавливаем, кто был за рулем», сказала Л.ВОЛКОВА.

Также известно, добавила она, что «Александр АВАКОВ находился в автомобиле «Мерседес».

Комментарий к происшествию за подписью А.АВАКОВА размещен в Интернете. Согласно тексту в социальной сети «ВКонтакте», прохожий был под хмельком, «выскочил на проезжую часть под автомобиль, в котором находились, кроме водителя, я с товарищем. За рулем был водитель Александр СУХИН. Попробовал сманеврировать - но не удалось. Ударила машина человека и зацепила «девятку», которая находилась рядом. Сразу вызвали скорую. Пострадавший человек - в больнице - слава богу - живой. Насколько я знаю сегодня - перелом на ноге и сотрясение. Постарался передать все медикаменты, которые врачам нужны для лечения. Надеюсь, человек выздоровеет, и с ним будет все хорошо».

Водитель, отмечается в комментарии А.АВАКОВА, «был абсолютно трезв, что и зафиксировали прибывшие сотрудники ГАИ. Мы с товарищем тоже. В ситуации, по нашей оценке, ничего не нарушали. Ну да пусть пройдет экспертиза - им решать».