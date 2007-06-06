Вооруженное ограбление банка в Ужгороде: два человека ранены

В центре Ужгорода двое неизвестных ограбили отделение одного из банков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМВД Украины в Закарпатской области, ограбление произошло вчера в 13.30.

Двое неизвестных в черных масках ворвались в помещение банка и выстрелили в бухгалтера банка. Он получил тяжелые ранения в шею и сейчас находится в тяжелом состоянии в городской больнице Ужгорода.

Второй выстрел был в кассира банка, но тот успел прикрыться рукой и получил ранение в руку и ухо.

Преступники забрали из кассы в банке около 30 тыс. грн., 1 тыс. дол. и 600 евро.

По данным правоохранительных органов, преступники разговаривали между собой на русском, что свидетельствует, что это заезжие гастролеры.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины («разбой, направленный на завладение имуществом в крупных размерах, либо организованный группой, либо приведший к тяжелым телесным повреждениям»).