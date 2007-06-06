Киевлянин отсидел 8 лет за преступление, которого не совершал (фото)

Киевлянин Владимир Чухрай был обвинен в убийстве, которого не совершал. На основании показаний его знакомого, который оговорил себя и назвал Чухрая “соучастником”. Дали 14 лет. Год в СИЗО выбивали из него «чистосердечное признание». Но он так и не согласился «облегчить свою участь». Владимиру повезло – через шесть лет поймали настоящего убийцу. И еще полтора года Владимир сидел в тюрьме, зная, что настоящий душегуб пойман.

В один из августовских дней 1988 года в квартире, где Владимир Чухрай проживал с родителями, появились «два опера в штатском», пишет «Сегодня». «Мне сообщили, что мой друг Колька подрался с кем-то и тот при смерти и мне, как свидетелю, надо дать показания... – говорит Чухрай. - Как только я переступил порог РОВД, мне одели наручники и начали избивать дубинкой, руками, ногами ничего не объясняя. Минут через 15 мне сообщили, что я убийца, что они все знают и отпираться бесполезно. Еще через несколько часов пыток спросили, что я делал 19 августа».

В тот день в 1998 году на владельцев киоска-обменника, которые возвращались домой с выручкой, напали. Трое бандитов подстерегли предпринимателя и его жену в подъезде и обстреляли. Мужчина был ранен, но выкарабкался, а женщина погибла на месте.

Пока из Чухрая «выбивали» признание, пострадавший - бизнесмен Петр Осьмак, якобы, опознал его как убийцу. По крайней мере, так утверждает следователь, который вел это дело. Правда, теперь бизнесмен говорит, что стрелявшего не видел. Следователь же сейчас заявляет, что «слезно просил» потерпевшего не подписывать показания, если тот не уверен в личности преступника. «Но он категорически опознал Чухрая, как человека который убил его жену и стрелял в него самого, - твердит следователь. - И вот скажите: при таких обстоятельствах, когда практически живой труп указал на того, кто в него стрелял, какой следователь не передаст дело в суд и какой судья не вынесет обвинительный приговор?»

Впрочем, предоставленный Чухраю бесплатный адвокат также не поверил в невиновность подзащитного. Не помогли и свидетельства отца и мачехи, что именно вечером, когда было совершено преступление семья отмечала юбилей.

Владимир Чухрай не только отсидел за чужое преступление, но и пережил голод в камере. «Я застал то время, когда люди в тюрьме умирали от голода. Меня перевели в 2000 году в Гамалеевку, и за 3 месяца я похудел до 55 килограммов. А весил 75. Нам давали перловку не чищенную с шелухой без жира и соли. Это 2000 год. Когда-то дали сечку, а она видимо прелая. Горькая! Мы даже не ходили в столовую. И хлеб. Кирпичик на 12 человек. И живешь от передачки до передачки».

А в это время, пишет издание, настоящий убийца Гриша Луганский тоже сидел и читал Библию. Внезапно он решил покаяться во всех своих грехах. Вызвал следователя и рассказал в подробностях где, кого и почему убивал. В том числе и про то, как "напал на валютчика". Рассказал и то, где спрятал орудие убийства. Попутно выяснилось, что результаты баллистической экспертизы по делу Чухрая – поддельные. Якобы, он стрелял из револьвера Смитт-Вессон. А Луганский утверждал, что орудием преступления был кольт. Повторная экспертиза пуль подтвердила это.

Теперь Владимир Чухрай имеет право претендовать на компенсацию за несправедливые обвинения и за «отсидку» за преступление, которого он не совершал. В теории это – десятки тысяч долларов. Однако, адвокат Юрий Власенко сказал «Сегодня», что получить компенсацию практически невозможно. «Как только оправданный человек заявляет о правах на компенсацию, прокуратура моментально отменяет свое же постановление и следственные действия продолжаются. Человек ограничен в правах, его вызывают в органы и это может тянуться годами. И в конце концов, он не получит положенной компенсации. В итоге незаконно осужденный плюет на все это, лишь бы его не трогали. Я был судьей апелляционного суда и после того, как выносил оправдательный приговор, оправданные ни разу не требовали компенсации у государства. Я удивлялся: почему? А они мне говорили, что у них не хватит сил пережить еще одно доследование...»