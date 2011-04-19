Колесников хочет сделать в западном Крыму вторую Анталию

Руководство Украины предлагает создать на западном берегу Крыма крупный развлекательный центр, обустроенный по аналогии с турецкой Антальей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

"Мы хотим создать проект, если проводить аналогию, то ближе всего к Анталье. Проект на сто отелей, несколько тысяч гектаров с развлекательной зоной, международным аэропортом", - сказал вице-премьер журналистам в Крыму.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, строительные работы на западе полуострова планируется начать после Евро-2012.

Ожидается, что под проект будут использоваться прибрежные земли Министерства обороны Украины. "Многие земли от Севастополя до Евпатории принадлежат Минобороны, и их легко выставлять на торги", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Кабинет министров Украины обещает преференции компаниям, желающим поучаствовать в реализации проекта. "Правительство будет погашать кредиты вплоть до 4-5% годовых", - сказал вице-премьер. Кроме того, "десять лет все новые и действующие отели платить налоги на прибыль не будут".

"Крым в прошлом году принял 6 миллионов туристов, наша задача, чтобы за 10 лет мы вышли на 20 миллионов туристов. При СССР Крым принимал 10 миллионов", - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.