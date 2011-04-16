В Таможенном союзе Россия будет диктовать Украине торговую политику?

Украина должна ускорить процесс подписания соглашения о Зоне свободной торговли с Европейским Союзом и отказаться от идеи продвижения в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт Перемен» Арсений ЯЦЕНЮК на пресс-конференции в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Перемен», А.ЯЦЕНЮК отметил, что для России Таможенный союз так само является выгодным, как и газовый контракт, который Россия подписала с Украиной 2009 года.

По его словам, «государство Украина с того момента, когда оно стало членом Таможенного союза, лишается права самостоятельно определять всю торговую политику страны».

«Мы не можем принимать решения, что и на каких условиях завозить, продавать, покупать. Все эти решения принимаются Таможенным союзом, а точнее - Российской Федерацией как страной с самой большей экономикой в этом межгосударственном образовании», - прибавил А.ЯЦЕНЮК.

Лидер «Фронта Перемен» подчеркнул, что в случае вступления в Таможенный союз, в Украине можно будет расформировать Кабинет министров, поскольку в нем уже не будет никакой потребности.

«Политику будут определять наши российские партнеры, а офис Президента Украины переходит в разряд руководящего республикой Украина на постсоветском пространстве», - подчеркнул он.

А.ЯЦЕНЮК считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ «это понял и именно поэтому ПУТИН (после визита 12 апреля - УНИАН) уехал ни с чем».

Политик убежден в необходимости подписания с Россией соглашения о реальной зоне свободной торговли. «Это значит, что наши товары легко продаются в России и российские товары легко продаются в Украине», - прибавил он.

По его словам, сегодня Президент Украины, когда говорит об увеличении товарооборота, «немного лукавит», потому что есть увеличение импорта из России в Украину, а не с Украины в Россию.

«И дефицит торгового баланса в наших двусторонних отношениях уже 8 млрд. долларов. То есть Россия продает нам товара на 8 млрд долларов больше, чем Украина России», - прибавил лидер «Фронта Перемен».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что вступление в Таможенный союз закроет для Украины возможность соглашения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом, которое является очень выгодным для Украины.

«И учитывая это, я считаю, что мы должны ускорить подписание соглашения с ЕС, ведь соглашение о зоне свободной торговли с ЕС - это возможность для Украины продавать свои товары на огромный рынок Европы», - прибавил он По его словам, «это также инвестиции, новые рынки и реальна интеграция Украины в Евросоюз».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в случае вступления Украины в Таможенный союз потом «будет Валютный союз, и украинские гривны станут сразу российскими рублями». Он отметил, что в такой ситуации и «Советский Союз возобновлять не нужно - он сформируется сам собой». Политик убежден, что Украина не может согласиться с потерей своей независимости.