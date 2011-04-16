Во Львове отметят 10-ю годовщину приезда Папы Римского

Во Львове торжественно отметят 10-ю годовщину визита Папы Римского Иоанна Павла ІІ в город.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на протяжении года пройдут разнообразные тематические акции, однако больше всего событий произойдет в апреле-мае и 23-27 июня.

В частности, во Львове будут разработаны интернет-версия атласа «Львов сакральный. Религиозные объекты на карте города», специальные туристические маршруты паломников, карта религиозных объектов центральной части города.

По словам начальника управления молодежи, семьи и спорта Наталии ФЕДОРОВИЧ, во Львове планируется размещение фотографий Папы Римского Иоанна Павла ІІ с его цитатами на биллбордах. Также на биллбордах будут размещены образы беатифицированных во Львове 28 Слуг Божьих новомучеников УГКЦ и двух канонизованных Слуг Божьих РКЦ.

Также в память о визите планируется выпуск памятной медали, которую смогут приобрести все желающие, и презентация книжки «Больше всего любил вторники» Мечислава МОКРИЦКОГО, который был личным секретарем Папы Римского Иоанна Павла ІІ.

1 мая на площади перед Оперным театром состоится уличное представление «Иов» львовского театра «Воскресенье» по сценарию Кароля Войтылы.