Доступ к публичной информации обеспечат специальные люди из прокуратуры

В Генеральной прокуратуре создается отдел для обеспечения доступа к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил сегодня в ходе выступления перед прокурорскими работниками Винницкой области.

Он отметил, что с 9 мая 2011 года вступает в силу Закон "О доступе к публичной информации". Законом предусмотрена обязанность определенных специальных структурных подразделений или должностных лиц по обеспечению доступа к публичной информации, распорядителями которой они являются.

«Учитывая значимость проблемы, 11 апреля мной подписан приказ о создании в Генеральной прокуратуре самостоятельного отдела для обеспечения доступа к публичной информации. В прокуратурах областного уровня с этой целью созданы должности старших помощников прокуроров», - сообщил В.ПШОНКА.