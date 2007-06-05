На завтра Украине обещают комфортную погоду

Завтра только в Прикарпатье и в Карпатах местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 12-17°, на севере Левобережья и местами в восточных областях 5-10°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 14-19°.

7-8 июня - ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах небольшие кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18-20°, днем 23-28°; в восточной части ночью 5-10°, днем 20-25°.

9-10 июня - без осадков, только в областях Прикарпатья, а днем 10 июня в Украине отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-16°, на юге до 20°, 9 июня на севере Левобережья местами 5-7° тепла; днем 22-28°, в восточной части 20-25°.

В Киеве и области в среду осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°; по области ночью 12-17°, днем 23-28°.

7-8 июня - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°; днем 23-28°.

9-10 июня - без осадков, только днем 10 июня отдельные небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура существенно не изменится.