Милиция задержала студента, который «заминировал» педуниверситет

Сотрудники милиции задержали 20-летнего студента 3-го курса Винницкого государственного педагогического университета им. М.Коцюбинского, который 14 апреля сделал ложное сообщение о заминировании своего учебного заведения.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

Установлено, что студент, взяв у подруги мобильный телефон, позвонил по телефону на службу «102» и сказал: «Здесь бомба!».

Позже злоумышленник оправдывался в милиции, что не думал, что его слова воспримут всерьез.

По словам начальника Ленинского райотдела милиции Винницы Виктора СИДОРЕНКО, задержанного привлекут к административной ответственности по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство.