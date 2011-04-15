Кабмин изменил перечень объектов, которым дается госхрана

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов, подлежащих обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны (ГСО) при Министерстве внутренних дел по договорам.

Соответствующее постановление от 13 апреля № 415 обнародовано на правительственном портале.

Подразделениями ГСО при МВД охраняются Национальная телекомпания, Национальная радиокомпания, государственные телевизионные центры, дома радиовещания и звукозаписи, здания и помещения, в которых размещаются органы власти Крыма.

Постановлением предусмотрено, что конкретно здания и помещения, в которых размещаются органы власти Крыма, подлежащие обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны при Министерстве внутренних дел, определяются председателем Совета министров АРК.