В Запорожье начался суд над группой рейдеров

14 апреля в Орджоникидзевском районном суде Запорожья началось предварительное судебное рассмотрение уголовного дела в отношении преступной организации из 7 человек, обвиняемых в совершении ряда рейдерских захватов имущества предприятий и мошеннических завладений чужим имуществом на сумму свыше 36 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, с помощью незаконных решений третейского суда и путем подделки документов члены преступной организации осуществили рейдерские захваты госпредприятия «Запорожский авторемонтный завод», ОАО «Мелитопольский пивоваренный завод» и ряда других крупных предприятий с целью незаконного завладения принадлежащими им объектами недвижимости.

«Причиненный преступлениями ущерб составил более 36 млн. грн. И только благодаря принятым органами милиции и прокуратуры мерам не допущено нанесение ущерба на сумму еще более 16 млн. грн.», - сообщили в пресс-службе, отметив, что члены преступной организации пытались завладеть денежными средствами банков «УкрСиббанк», «Кредитпромбанк» и «МетаБанк».

На сегодняшний день действия членов преступной организации квалифицированы, как совершение преступлений, предусмотренных 1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2, 3 ст.358, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

В целях возмещения причиненного преступной организацией ущерба, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 36 млн. грн.