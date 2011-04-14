Андрухович в УНИАН встретится со своими почитателями

В пятницу, 15 апреля, в 18.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится творческая встреча с известным украинским писателем Юрием АНДРУХОВИЧЕМ.

Вниманию присутствующих писатель предложит несколько отрывков из книги "ЛІМ" («Лексикон інтимних міст»), которая готовится к печати. Ее презентация состоится осенью этого года.

Вход свободный.