Норвежская компания хочет добывать нефть в Черном море

Минэкологии и норвежская обсудили возможное сотрудничество в добыче нефти на черноморском шельфе

12 апреля Министерство экологии и природных ресурсов Украины и вертикально интегрированная энергетическая компания Statoil (Норвегия) обсудили возможное сотрудничество в добыче нефти на континентальном шельфе Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкологии.

В сообщении отмечается, что норвежская компания подтвердила свою заинтересованность в детальном изучении возможного сотрудничества с Украиной в сфере добычи нефти на шельфе Черного моря. В частности, стороны обсудили состояние украинского законодательства, практику соглашений о разделе продукции и технологические вызовы при геологическом исследовании.

Справка УНИАН. Statoil – международная энергетическая компания, которая осуществляет свою деятельность в 34 странах мира. Компания - крупнейший в мире оператор глубоководной добычи нефти и газа.