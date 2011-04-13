Азаров: Украина заинтересована в скоростном поезде Киев–Москва

Украина заинтересована в том, чтобы в ближайшее время завершить отработку комплекса вопросов по введению скоростного железнодорожного маршрута Киев–Москва–Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в Киеве во время встречи с председателем правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Украинская сторона заинтересована завершить в ближайшее время отработку всего комплекса вопросов по введению скоростного железнодорожного сообщения», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что данный круг вопросов включает также внедрение упрощенного порядка осуществления пограничного таможенного контроля для пассажиров поезда «Столичный экспресс» на маршруте Киев–Москва–Киев. При этом Н.АЗАРОВ подчеркнул, что украинская сторона уже сделала все возможное для осуществления этого проекта.

«Нас интересует, как продвигается эта работа со стороны России. Мы у себя организовали такой пограничный таможенный контроль на перегоне Центральный железнодорожный вокзал – станция «Дарница». Дальше рассчитываем, что российская сторона в ближайшее время завершит решение своих вопросов, касающихся упрощенного пограничного таможенного контроля», – сказал глава правительства Украины.

Справка УНИАН. Работы по открытию скоростного движения на направлении Москва – Киев и сокращению времени следования в Симферополь и Сочи осуществляются в целях реализации Соглашения между Укрзализныцей и ОАО "Российские железные дороги" о совместных действиях по организации скоростного пассажирского движения и развития направлении Москва – Кавказ через Украину, подписанного 14 июня 2010 года.

14 июня 2010 года в Киеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН и генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Михаил КОСТЮК подписали соглашение о совместных действиях ОАО "РЖД" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины по организации скоростного пассажирского движения.

В целях развития скоростных и высокоскоростных железнодорожных пассажирских перевозок стороны согласовали следующий полигон пассажирских перевозок в международном сообщении: Москва – Брянск – Суземка – Киев; Москва – Курск – Белгород – Харьков – Ростов – Адлер и Москва – Курск – Белгород – Харьков – Симферополь, Севастополь, Феодосия.

В качестве первоочередного направления для проработки возможности создания высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали было определено направление Москва – Киев.