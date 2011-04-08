В Украине снизилось радиационное загрязнение от японской АЭС

В воздухе над Украиной концентрация радионуклидов, выброшенных из аварийных реакторов АЭС Фукусима, составляет доли процента от допустимых уровней, установленных Министерством здравоохранения Украины. Наблюдаются низкие концентрации йода-131, а также цезия-137 и 134, происхождением из выбросов аварийной АЭС Фукусима.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины.

За последние недели максимальные концентрации зафиксированы в период с 29 по 31 марта. Начиная с 31 марта наблюдается существенное снижение загрязнения до 2 апреля, но уже 3 апреля в результате специфических условий атмосферной циркуляции над территорией Украины (вторжение циклона с юга) концентрация радиоизотопов несколько повысилась, однако это повышение было недолгосрочным (продолжительностью 1-2 суток), после чего наблюдается снижение загрязнения до настоящего времени. Наблюдения продолжаются.