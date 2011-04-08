На Донбасе резко увеличилось число «анонимных террористов»

В Донецкой области за январь-март в милицию поступило 13 звонков о ложном заминировании объектов, что почти в три раза больше, чем за весь прошлый 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

Такое значительное увеличение ложных звонков, по его мнению, было спровоцировано теми взрывами, которые произошли в городе Макеевке 20 января нынешнего года.

«Считаю, что именно этот факт – взрыв в городе Макеевке – спровоцировал и ряд анонимных звонков, которые поступали в милицию на территории всей Донецкой области. Посмотрите сами: если за весь минувший год было зарегистрировано 5 таких телефонных звонков, то уже за первый квартал этого года нам поступило 13 таких анонимных сообщений», - сказал Н.КУПЯНСКИЙ.

При этом он отметил, что «70% всех анонимных сообщений, поступивших в органы внутренних дел, раскрыты, три уголовных дела уже направлены в суд».

Н.КУПЯНСКИЙ подчеркнул, что в каждом из этих преступных случаев отвлекаются не только правоохранительные органы, но и врачи, специалисты МЧС от исполнения их непосредственных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, утром 20 января в Макеевке произошли два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное зданию госпредприятия "Макееввуголь". В результате обоих взрывов никто не пострадал.

Неподалеку от одного из мест взрыва на стене был найден конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке» (по данным СМИ, организаторы взрывов требовали 4 млн. евро). В письме также был указан механизм и порядок передачи денег. Также неизвестные угрожали, что в случае невыполнения требований в разных местах Макеевки прозвучит еще 5 взрывов.

По фактам взрывов в Макеевке Управление СБУ в Донецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт), и разыскивало двух мужчин.

Сегодня, 7 апреля, пресс-центр СБУ сообщил, что следственный отдел Управления СБУ в Донецкой области завершил расследование уголовного дела по факту взрывов 20 января в Макеевке и направил материалы дела в прокуратуру Донецкой области для утверждения обвинительного заключения с целью дальнейшей передачи в суд.

В ходе расследования предъявлено обвинение двум жителям Донецкой области, которые завершили ознакомление с материалами дела.