В МВД говорят, что Цушко в Германии резали, чтобы... выяснить, что с ним
Стогний думает, что возможна еще одна операция
Сегодня ночью в одной из клиник Германии министру внутренних дел Украины Василию ЦУШКО сделали операцию с целью выяснить причину его болезни.
|Костянтин Стогний
Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализированный с диагнозом “инфаркт миокарда”.
31 мая ДОС МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику. Такое решение принято семьей министра после консультаций с врачами.
Сегодня, 1 июня, народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента.
По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.
Адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявляла, что болезнь у министра внутренних дел В.ЦУШКО вызвана отравлением.
По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертвый в понедельник. Я его видела собственными глазами".