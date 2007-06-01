В МВД говорят, что Цушко в Германии резали, чтобы... выяснить, что с ним

Сегодня ночью в одной из клиник Германии министру внутренних дел Украины Василию ЦУШКО сделали операцию с целью выяснить причину его болезни.

Об этом УНИАН сообщил начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ. По его словам, по информации, которой он владеет, не исключено, что кардиологи будут делать В.ЦУШКО шунтирование коронарных сосудов.

Как сообщал УНИАН, 26 мая В.ЦУШКО был госпитализированный с диагнозом “инфаркт миокарда”.

31 мая ДОС МВД сообщил, что в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО реанимационным самолетом был транспортирован в немецкую клинику. Такое решение принято семьей министра после консультаций с врачами.

Сегодня, 1 июня, народный депутат Украины, член фракции СПУ, Евгений ФИЛИНДАШ во время утреннего пленарного заседания ВР заявил, что ему лично известно, что В.ЦУШКО был отравлен, и известны уже и организаторы этого инцидента.

По его словам, это связано с тем, что в кризисной ситуации МВД осталось единственным силовым органом, который отказался подчиняться давлению со стороны Секретариата Президента.

Адвокат Татьяна МОНТЯН 30 мая заявляла, что болезнь у министра внутренних дел В.ЦУШКО вызвана отравлением.

По словам Т.МОНТЯН, "он (В.ЦУШКО) знает, кто его отравил и почему, и я озвучу эту версию, если он не выживет. Он был полумертвый в понедельник. Я его видела собственными глазами".