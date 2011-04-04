У чиновников сумского горсовета «утекли меж пальцев» 2,7 миллиона

Прокуратура Сумской области возбудила уголовное дело в отношении чиновников Сумского городского совета, из-за служебной халатности которых территориальной общине нанесен ущерб на 2,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации заместителя прокурора Сумской области Дмитрия АНДРЕЕВА, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Как сообщил Д.АНДРЕЕВ, на протяжении 2008-2010 годов, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, вопреки Закону «О планировании и застройке территорий», должностные лица этого органа местного самоуправления незаконно освобождали заказчиков строительства от обязанностей заключать с Управлением реконструкции и капитального строительства Сумского городского совета договоры о привлечении их паевых средств на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры областного центра. В результате таких действий территориальной общине нанесен ущерб в размере 2,7 млн. грн.

По делу начато досудебное следствие.

Аналогичное уголовное дело возбудил Роменский межрайонный прокурор в отношении служебных лиц исполнительного комитета Роменского городского совета, которые такими же неправомерными действиями нанесли ущерб территориальной общине Ромен на сумму 766 тыс. грн.