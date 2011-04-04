Завтра в Киеве потеплеет

5 апреля, по прогнозам синоптиков, в западной части Украины облачно с прояснениями, пройдет дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на протяжении суток ветер будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° (в Карпатах ночью около 0°, днем 1-5° тепла). На остальной территории переменная облачность, без осадков; ночью и утром в южной части местами туман; ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с; температура ночью 1-6° тепла, в Крыму до 8°, днем 11-16°.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.