В Херсонской области налоговики ликвидировали подпольное производство коньяка под маркой «Таврии».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГНА в Херсонской области, сотрудники Главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Новая Каховка выявили и прекратили деятельность подпольного производства фальсифицированного коньяка под видом известной отечественной торговой марки.

Фальсификат изготовлялся жителями села Веселое Бериславского района в непригодных для изготовления каких-либо напитков условиях. По результатам экспертизы содержание токсичных веществ в фальсификате существенно превышало разрешенные нормы. Технология производства «левого» коньяка, как всегда, была простой: грязные бутылки, жженый сахар и спирт, смешанный с проточной водой, с добавлением пищевых примесей и красителей. Для «очистки» спиртовой смеси дельцы использовали самодельный фильтр, сделанный из шланга, куска трубы и тряпки. На бутылки с помощью самодельного «ключа» накручивались пробки и наклеивались этикетки с логотипом торговой марки ОАО «АПФ «Таврия».

Во время обыска по нескольким адресам выявлено и изъято из незаконного оборота 1,2 тонны спирта, готовая для реализации фальсифицированная алкогольная продукция, жидкость темного цвета с резким запахом спирта, пищевые добавки, этикетки, фирменные коробки, пустые бутылки, оборудование для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции и марки акцизного сбора с признаками фальсификации. Стоимость изъятых товарно-материальных ценностей превышает 100 тыс. грн.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины «незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров» (предусматривает применение штрафа или ограничение свободы на срок до 3 лет с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления). Ведется следствие.