Следом за гречкой с прилавков может пропасть и овсянка

Повышение цен на овсяную крупу вызвано снижением урожая овса в текущем году.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир ЛАПА.

«В 2009 году урожай овса в Украине составил 731 тыс. тонн, в 2010 году – 458 тыс. тонн. То есть только 63% от уровня 2009 года. По овсу мы имеем практически такую же тенденцию, как и по гречке, – постепенное снижение производства, и это отражает общую тенденцию украинского сельского хозяйства: большое внимание сельхозпроизводителей к более прибыльным культур, вследствие чего сегментные культуры выпадают. Эта тенденция сформировалась не в прошлом году, а продолжается несколько лет», - сказал В.ЛАПА.

По его словам, цена на овсяную крупу зависит от запасов овса. «По данным Госкомстата о наличии зерна на предприятиях, которые занимаются переработкой и хранением, на 1 марта 2010 года запасы овса были 33 тыс. тонн, а на 1 марта 2011 года – 5,2 тыс. тонн, то есть снижение почти в 6 раз. Нельзя сказать, что запасы овса сейчас достаточные. Такой сравнительно низкий показатель запасов влияет на динамику цен», - пояснил В.ЛАПА.

По мнению эксперта, до поступления нового урожая на рынок вряд ли можно ожидать снижения цен. «А дальнейшее повышение цены будет зависеть не только от наличия зерна, но и от платежеспособности потребителей, но исключать этого не следует», - добавил он.

В.ЛАПА уточнил, что «если смотреть по динамике запасов, то (существуют) две проблемные позиции – это овес и гречка», по другим культурам недостатка зерна нет.

За последний месяц цена за килограмм овсяных хлопьев выросла на 5-6 гривен, сообщает ТСН. На фоне ажиотажа, поднявшегося вокруг роста цен и дефицита муки и гречки, изменения стоимости овсянки прошло незамеченным. Тем более, то цены менялись постепенно. Так, в конце февраля овсяные хлопья стоили 5 гривен за килограмм, затем - цена выросла до 9 гривен. Сейчас на прилавках магазинов нередко можно найти этот продукт по цене 14-15 грн /кг.