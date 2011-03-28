Заместителя гендиректора УНИАН Валерия Нечипоренко похоронят завтра

Похороны заместителя генерального директора информационного агентства УНИАН, заслуженного журналиста Украины, члена Национального союза писателей Украины Валерия НЕЧИПОРЕНКО состоятся во вторник, 29 марта, в 15.00 на Лесном кладбище в Киеве (ул. Крайняя, 3).

55-летний В.НЕЧИПОРЕНКО умер 27 марта в результате тяжелой болезни.

В.НЕЧИПОРЕНКО родился 30 августа 1955 года в городе Коростень Житомирской области.

Окончил физико-математический факультет Житомирского педагогического института, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола.

Стал активным журналистом-внештатником, печатался в местной и столичной прессе. Как спецкор «Радянської Житомирщини» в мае 1986 года побывал на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

Получил второе высшее образование на факультете журналистики Киевской высшей партийной школы (сейчас – Академия госуправления при Президенте Украины).

Работал главным редактором газеты “Житомирський вісник”, ответственным секретарем украинской редакции газеты “Фінансова Україна”, редактором отдела науки газеты “День”, редактором отдела городской жизни газеты “Всеукраїнські відомості”, в 1998 году создал и редактировал всеукраинскую газету “Індустрія”.

С февраля 1999 года был заместителем генерального директора УНИАН.

С 1988 по 1999 год издал 12 художественных и научно-популярных книг, переводился на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.