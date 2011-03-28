Заместителя гендиректора УНИАН Валерия Нечипоренко похоронят завтра
На Лесном кладбище
Похороны заместителя генерального директора информационного агентства УНИАН, заслуженного журналиста Украины, члена Национального союза писателей Украины Валерия НЕЧИПОРЕНКО состоятся во вторник, 29 марта, в 15.00 на Лесном кладбище в Киеве (ул. Крайняя, 3).
55-летний В.НЕЧИПОРЕНКО умер 27 марта в результате тяжелой болезни.
В.НЕЧИПОРЕНКО родился 30 августа 1955 года в городе Коростень Житомирской области.
Окончил физико-математический факультет Житомирского педагогического института, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола.
Стал активным журналистом-внештатником, печатался в местной и столичной прессе. Как спецкор «Радянської Житомирщини» в мае 1986 года побывал на ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.
Получил второе высшее образование на факультете журналистики Киевской высшей партийной школы (сейчас – Академия госуправления при Президенте Украины).
Работал главным редактором газеты “Житомирський вісник”, ответственным секретарем украинской редакции газеты “Фінансова Україна”, редактором отдела науки газеты “День”, редактором отдела городской жизни газеты “Всеукраїнські відомості”, в 1998 году создал и редактировал всеукраинскую газету “Індустрія”.
С февраля 1999 года был заместителем генерального директора УНИАН.
С 1988 по 1999 год издал 12 художественных и научно-популярных книг, переводился на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.